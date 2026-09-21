तलाश खुद की

गुमसुम ये पन्ने,

खामोश ये लफ्ज़,

कैसी ये वक्त की मारी है,



जमा है कुछ नया,

मुश्किलें कुछ भारी है,

जरा रुको - जरा रुको,

तरक्की अभी जारी है।



ख्याल कुछ नए है,

निशान कुछ पुराने है,

ज़ख्मों को भरना अभी बाकी है,

जरा रुको - जरा रुको,

एक मुलाकात अभी बाकी है।



इंतजार है कल का,

मुकाबला अभी बाकी है,

जरा रुको - जरा रुको,

चुनौती देना अभी बाकी है।



खो चुका हूँ खुद को,

ढूंढना अभी बाकी है,

जरा रुको - जरा रुको,

एक बार मिल जाने दो उसे,

जिसकी तलाश अभी बाकी है।

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28 मिनट पहले