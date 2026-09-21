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जिंदगी के साए में

Vishal Sawle

Vishal Sawle

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                            बादलों मे पानी भी न रुके तो हम कैसे रुकें,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
निशाना तो बाज का भी ना चुके तो हम केसे चूके,
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
रात का चांद भी दिन के लिए तरसे,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
देखो ये जीव पानी के लिए क्यों ना तरसे,
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
चाहते तो हम भी छांव में बैठे रहते,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
लेकिन दिन के अंधेरे में क्या करते,
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
देखो ये फुल खुशबू छोड़ चले,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
अब तो तारे भी साथ छोड़ चले,
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
बड़े तो पहाड़ भी बहुत हुए,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
लेकीन चढ़ कितने सके,
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
आवाज़ लगाती वादियां भी कभी खो जाती है,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
सुनसान रास्तों पे नंगे पांव कैसे चले,
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
बीन रात के चांदनी भी ना दिखे,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
बीन खुशी के मुस्कान कैसे दिखे,
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
लहरे भी किनारे पर दम तोड़ देती है,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
तो हवाओं के साथ कैसे चले,
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
कांटो में तो फूल भी सजे,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
फिर दुख में सुख क्यों न सजे,
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
चोट लगने पर तो रक्त भी निकले,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
फिर आंखो से आँसू क्यों न निकले,
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
समंदर में तो गहराइयां भी ख़त्म हो जाती है,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
फिर अनंत प्रेम की आशा क्यों करे,
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
बादल भी कभी जमीं पर उतरे,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
हमेशा उड़ने की क्यों सोचे,
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
परिंदे भी डाल पर आके बैठे,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
हमेशा व्यस्थ रहने की क्यों सोचे,
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
कांटे भी कभी चुभे,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
लहू में वह भी तो सजे,
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
देखो ये पत्तियां भी पेड़ से गिर गई,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
उजाले में रोशनी भी मर गई,
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
बारिश भी बरसते थकी,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
हवाएं भी रास्ते चली,
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
चमक भी चमकने से मना कर रही,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
अब तो कलियां भी फूल से दग़ा कर रही,
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
कभी आईने को देखो तो सही,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
अपने आप को बदलने की सोचो तो सही।
                                                                
                
                
                 
                                
                                            

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28 मिनट पहले

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