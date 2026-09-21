आप अपनी कविता सिर्फ अमर उजाला एप के माध्यम से ही भेज सकते हैं

बेहतर अनुभव के लिए एप का उपयोग करें

Hindi News ›   Kavya ›   Mere Alfaz ›   Aasman
विज्ञापन

लोकप्रिय विषय

कभी साफ तो कभी भरा सा लगे

Vishal Sawle

Vishal Sawle

Mere Alfaz 
                
                                                         
                            देखूं तुझे दूर से पास सा तू लगे,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
दिखे ऐसे धीर से समंदर सा तू लगे,
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
देखूं तुझे रात मे अधेरा सा तू लगे,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
सितारों की चमक में कमाल सा तू लगे,
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
कभी साफ तो कभी भरा सा लगे,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
देखूं तुझे तो ठंडक सा लगे,
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
देखूं तुझे तो दिन अच्छा सा लगे,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मौसम की कहानी का नायक सा तू लगे,
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
धरती से दूर आंखो के पास सा लगे,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
बादलों को लिए सफ़ेद चादर सा तू लगे,
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
देखूं तुझे तो सुकून सा लगे,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
नीले गुलाब पे पानी की बूंद सा लगे,
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
यहां से वहा फैला सा तू लगे,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
पंछियों के साथ सुंदर सा तू लगे,
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
सब उड़ना चाहे तुझपे क्या जादू है तुझमें,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
उम्मीद लिए सब तुझे देखे क्या जवाब है तुझमें,
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
कभी आकाश तो कभी अंबर कहे तुझे,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मैं तो दीवाना इस नाम का "आसमान" कहूं तुझे,
                                                                
                
                
                 
                                
                                            

                        - हम उम्मीद करते हैं कि यह पाठक की स्वरचित रचना है। अपनी रचना भेजने के लिए यहां क्लिक करें।
27 minutes ago

कमेंट

कमेंट X

😊अति सुंदर 😎बहुत खूब 👌अति उत्तम भाव 👍बहुत बढ़िया.. 🤩लाजवाब 🤩बेहतरीन 🙌क्या खूब कहा 😔बहुत मार्मिक 😀वाह! वाह! क्या बात है! 🤗शानदार 👌गजब 🙏छा गये आप 👏तालियां ✌शाबाश 😍जबरदस्त
विज्ञापन

Recommended

UGC Rachna

विशेष

Amar Ujala Kavya brings you a collection of news related to poetry and literary world with hindi poems, hindi shayari, urdu poetry. Read shayari and one line shayari in hindi of different flavors like love shayari, sad shayari, romantic shayari, life shayari and masterpieces of great poets

© 2020-21 Amar Ujala Limited
X
बेहतर अनुभव के लिए
4.3
ब्राउज़र में ही

अब मिलेगी लेटेस्ट, ट्रेंडिंग और ब्रेकिंग न्यूज
आपके व्हाट्सएप पर

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree