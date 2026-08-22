अपने आस्तीन में रहने वाले सांप

सांपों से ज्यादा बचकर न चला करो।

अपने साथ रहने वाले हर अपनों से बचकर रहा करो।।

-विपिन सिंह विरा



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एक घंटा पहले