उदाहरण पर, कौन करता है, विश्वास अब

उदाहरण पर, कौन करता है, विश्वास अब

हर शख्स अब यहाँ, चोट खाना चाहता है।

-विनोद कुमार "विनय"

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एक घंटा पहले