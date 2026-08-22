सोचता हूं ए जिन्दगी तेरी मैं हर बात लिखूं

वक्त से मिले हर जख्मों को, एक नई सौगात लिखूं।

आंखों से गिरते अश्कों को, मोती सा बरसात लिखूं।

सोचता हूं ए जिन्दगी,

तेरी मैं हर बात लिखूं।

रही न छाया ही सिर पर, कैसे अब मैं तात लिखूं।

उजड़ी हर बस्ती को मैं, मातम की इक रात लिखूं।

सोचता हूं ए जिन्दगी ,

तेरी मैं हर बात लिखूं।

हार गया जब मन मेरा, कैसे अपना गात लिखूं।

मैं दर्दों का मारा पंछी, कैसे मैं जज्बात लिखूं।

सोचता हूं ए जिन्दगी ,

तेरी मैं हर बात लिखूं।

थे जख्म दे रहे दर्द मगर, कैसे खुद हालात लिखूं।

घर के लिए ही घर छोड़ा,जिम्मेदारी को ख्यात लिखूं।

सोचता हूं ए जिन्दगी ,

तेरी मैं हर बात लिखूं।

था नया परिंदा नए शहर में, भूखे मन की जात लिखूं।

रूखा सूखा खाकर जिंदा, कैसे बीती वो रात लिखूं।

सोचता हूं ए जिन्दगी ,

तेरी मैं हर बात लिखूं।

- विनय कुमार पाण्डेय "अजय"



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एक घंटा पहले