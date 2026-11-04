मैं सोचता रहता हूँ, की मुझे कुछ दिखाई क्युँ नहीं देता।

मुझको मैं समझ नहीं पाता।

मुझको मैं संभाल नहीं पाता।

ये मुझमें कैसा समुंदर छिपा है।

ये मुझमें कैसा समुंदर छिपा है।

की मैं रो भी नहीं पाता।

मुझे बुरी लत लगी है लिखने की।

मुझे बुरी लत लगी है लिखने की।

की मैं खुदको रोक भी नहीं पाता।

एक पहाड़ उतर कर, दूसरा पहाड़ चढ़ रहा हूँ मैं।

ऐसा मैं क्या खाता हूँ, की थक नहीं जाता।

मेरा खून है वो।

मेरा खून है वो।

मगर उसमें मेरी जैसी गहराई का स्वाद क्यूँ नहीं आता।

मैं तो डूब चुका हूँ घने अँधेरों में।

मैं तो डूब चुका हूँ घने अँधेरों में।

मैं सोचता रहता हूँ, की मुझे कुछ दिखाई क्युँ नहीं देता।

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एक घंटा पहले