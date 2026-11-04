मेरा दिल गुलामों की तरह ही काम करता है।

मैं थक कर चूर हूँ।

ख्वाहिशों का मजबुर हूँ।

मुझे हर तरफ अंधेरा दिखाई देता है।

सवेरे से मैं कोसों दूर हूँ।

कई दीवारें बना रखी हैं मैंने अपने दिल में।

मकान मालिक भी उसका मैं हूँ।

बिना खिड़की, दरवाजे के महल बना रखा है।

मैंने तो चाँद, सितारों से मेरा दिल सजा रखा है।

मेरे दिल के अंदर के जस्बात, मैं लिख नहीं सकता।

मैंने उन्हें बहुत अंदर दबा रखा है।

धड़कना काम है उसका, हर घड़ी।

मैंने उसे समझा रखा है।

बंद पड़ने का जोख़िम मैं उठा नहीं सकता।

उसे बता रखा है।

मेरा दिल गुलामों की तरह ही काम करता है।

मुझे हर वक्त जिंदा रखता है।

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1 hour ago