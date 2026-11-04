मुझमें ऐब हैं बड़े, मैं भी लोगों को इनसे डराना चाहता हूँ।

कोई टकराए तो सही मुझसे।

मैं भी चकना चूर होना चाहता हूँ।

वैसे तो मौत भी है पहुँच में मेरे।

इतने अरसे के बाद भी, मैं ज़िंदगी जीना चाहता हूँ।

होगई है खता मुझसे बड़ी।

होगई है खता मुझसे बड़ी।

अब कोई खता नहीं होगी, मैं अब खुदा बनना चाहता हूँ।

मुझमें ऐब हैं बड़े, मैं भी लोगों को इनसे डराना चाहता हूँ।

मुझे एक और कविता लिखनी आ गई।

मैं ख़ुदा को दिल से धन्यवाद देना चाहता हूँ।

मेरी मुश्किलें कम हो ये प्रार्थना मैं करता हूँ।

मैं भले ही मिट्टी में मिल जाऊँ।

बनके हीरा निखरना चाहता हूँ।

मुझे परवाह नहीं किसीकी।

मैं बेपरवाह होना चाहता हूँ।

मुझे ही लिखना पड़ता है हमेशा।

कोई और भी लिखे, मैं ऐसा चाहता हूँ।

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53 मिनट पहले