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वो कौन है

Vikas Gupta

Vikas Gupta

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                            वो कौन है
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जो मेरे भीतर मौन है
                                                                 
                            

                                                                 
                            
चेतना के द्वार पर
                                                                 
                            

                                                                 
                            
चित्त के उस पार
                                                                 
                            

                                                                 
                            
है जा खड़ा
                                                                 
                            

                                                                 
                            
शांत सरोवर सा शीतल
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मधुर धवल
                                                                 
                            

                                                                 
                            
निर्मल अविचल ,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
किंतु अतल सिंधु सम
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जो लिए वलय अनंत
                                                                 
                            

                                                                 
                            
डूब ही जाऊं चिंतन में
                                                                 
                            

                                                                 
                            
भींगू संग
                                                                 
                            

                                                                 
                            
सघन घन में
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मन मेरा
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मरुसम प्यासा है
                                                                 
                            

                                                                 
                            
घुल बह जाने की
                                                                 
                            

                                                                 
                            
अभिलाषा है
                                                                 
                            

                                                                 
                            
लयलीन मिलूं
                                                                 
                            

                                                                 
                            
उस लय में
                                                                 
                            

                                                                 
                            
किंतु, जो मुझमें
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मेरे भीतर है
                                                                 
                            

                                                                 
                            
क्योंकर उससे दूर हूं मै
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
क्या मैने ही स्वयं
                                                                 
                            

                                                                 
                            
गढ़ी मूरत उसकी
                                                                 
                            

                                                                 
                            
है सुंदर सुघड़
                                                                 
                            

                                                                 
                            
छवि जिसकी
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जितने भी सुवर्णमई
                                                                 
                            

                                                                 
                            
रंग मिलजाते
                                                                 
                            

                                                                 
                            
उनसे मूरत रंग देता हूं
                                                                 
                            

                                                                 
                            
हूं निहारता फिर जी भर
                                                                 
                            

                                                                 
                            
पल में सारा
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जीवन जी लेता हूं
                                                                 
                            

                                                                 
                            
साधक भी और
                                                                 
                            

                                                                 
                            
याचक भी
                                                                 
                            

                                                                 
                            
अनुरागी ,सेवक भी मै
                                                                 
                            

                                                                 
                            
किंतु, जो मुझमें
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मेरे भीतर है
                                                                 
                            

                                                                 
                            
क्योंकर उससे दूर हूं मै
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
-विकास मोहन गुप्ता
                                                                
                
                
                 
                                
                                            

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