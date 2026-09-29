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कली कली मुस्काई

Vikas Gupta

Vikas Gupta

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                            परी हो
                                                                 
                            

                                                                 
                            
गुलाबी पंखुड़ी से
                                                                 
                            

                                                                 
                            
घिरी हो जैसे
                                                                 
                            

                                                                 
                            
सुनहली
                                                                 
                            

                                                                 
                            
परी हो तुम
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
डली हो
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मधुर मधुर
                                                                 
                            

                                                                 
                            
शीतल शीतल
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मिश्री की
                                                                 
                            

                                                                 
                            
डली हो तुम
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
कली हो
                                                                 
                            

                                                                 
                            
ओस में भींगी
                                                                 
                            

                                                                 
                            
कोमल कुम्हलाई
                                                                 
                            

                                                                 
                            
अधखुली
                                                                 
                            

                                                                 
                            
कली हो तुम
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
भरी हो
                                                                 
                            

                                                                 
                            
तंग अंग
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मधुरस यौवन के
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मदरंग सुगंध से
                                                                 
                            

                                                                 
                            
भरी हो तुम
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
तुम भोर
                                                                 
                            

                                                                 
                            
नित्य तुम्हीं
                                                                 
                            

                                                                 
                            
लेती अंगड़ाई
                                                                 
                            

                                                                 
                            
गली गली उपवन
                                                                 
                            

                                                                 
                            
तुमसे ही
                                                                 
                            

                                                                 
                            
कली कली मुस्काई
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
सांझ ढली
                                                                 
                            

                                                                 
                            
कुंतल बिखराती
                                                                 
                            

                                                                 
                            
नित निशा चांदनी
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जीवन संग लाती
                                                                 
                            

                                                                 
                            
आंगन जब
                                                                 
                            

                                                                 
                            
आंचल ढलकाती
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
तुम संगिनी
                                                                 
                            

                                                                 
                            
रंगी रंगीनी
                                                                 
                            

                                                                 
                            
संग मेरे तुम
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मन भीतर
                                                                 
                            

                                                                 
                            
भरी हो तुम
                                                                 
                            

                                                                 
                            
- विकास मोहन गुप्ता
                                                                
                
                
                 
                                
                                            

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33 मिनट पहले

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