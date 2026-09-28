आप अपनी कविता सिर्फ अमर उजाला एप के माध्यम से ही भेज सकते हैं

बेहतर अनुभव के लिए एप का उपयोग करें

Hindi News ›   Kavya ›   Mere Alfaz ›   Shradh pr kavita
विज्ञापन

लोकप्रिय विषय

अपने में ही ढालने की कोशिश करते

vijaya Gupta

vijaya Gupta

Mere Alfaz 
                
                                                         
                            कभी जिंदगी का हिस्सा थे,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
आज तस्वीर बन गए,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
बात बात में सीख देते,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मुहावरों में बात करते,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
टोकते रहते,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
अपने में ही ढालने की कोशिश करते,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
वो चले गए,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जिंदगी जस की तस चलती,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
हम भी वैसे ही बनते जाते,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
सीख ही नींव,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
कभी शिकायतें,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
आज जिंदगी का फलसफा
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मायके में मां,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
आंखें बिछाए बैठी रहती,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
आने के दिन गिनती,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
उपहारों से झोली भर देती,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
कभी जिंदगी का हिस्सा थे,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
आज स्मृति बन गए,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
श्राद्ध स्वरूप श्रद्धा से स्मरण करते,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मन भावन भोजन बनाते,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
कौआ , कुत्ते,गाय,का ग्रास निकालते,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
पंडित को जिमाते दक्षिणा देते,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
सीता माता ने दिया श्राप कौआ
                                                                 
                            

                                                                 
                            
फाल्गुनी नदी और गाय माता को,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
राजा दशरथ का श्राद्ध किया,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
रामजी के समक्ष सबने किया मना,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
क्रोधित हो सीता मैया ने गौ माता को कहा,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
कलियुग में जूठन और कचरा खाओगी,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
कौआ छीन झपट ओर लड़ लड़ कर खाएगा,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
फाल्गुनी नदी सुख जाएगी,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
श्राद्ध की प्रथा वैदिक काल से चली आ रही,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
श्राद्ध श्रद्धा का प्रतीक,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
पंडित को जिमाते वही धर्म कर्म का ज्ञान कराते,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
कौआ और कुत्ता आत्मा को निकलते देखता,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
गाय पूजनीय,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
बहन बेटियों को बुला,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
भोजन खिला दक्षिणा देते,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
श्राद्ध हर साल आते,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
पूर्वजों को स्मरण करते,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
उनके पसंद का खाना खाते और खिलाते।
                                                                
                
                
                 
                                
                                            

                        - हम उम्मीद करते हैं कि यह पाठक की स्वरचित रचना है। अपनी रचना भेजने के लिए यहां क्लिक करें।
एक घंटा पहले

कमेंट

कमेंट X

😊अति सुंदर 😎बहुत खूब 👌अति उत्तम भाव 👍बहुत बढ़िया.. 🤩लाजवाब 🤩बेहतरीन 🙌क्या खूब कहा 😔बहुत मार्मिक 😀वाह! वाह! क्या बात है! 🤗शानदार 👌गजब 🙏छा गये आप 👏तालियां ✌शाबाश 😍जबरदस्त
विज्ञापन

Recommended

UGC Rachna

विशेष

Amar Ujala Kavya brings you a collection of news related to poetry and literary world with hindi poems, hindi shayari, urdu poetry. Read shayari and one line shayari in hindi of different flavors like love shayari, sad shayari, romantic shayari, life shayari and masterpieces of great poets

© 2020-21 Amar Ujala Limited
X
बेहतर अनुभव के लिए
4.3
ब्राउज़र में ही

अब मिलेगी लेटेस्ट, ट्रेंडिंग और ब्रेकिंग न्यूज
आपके व्हाट्सएप पर

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree