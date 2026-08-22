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किसके कंधे पर किसका बोझ

Vijay Prabhakar

Vijay Prabhakar

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                            किसके कंधे पर किसका बोझ
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
किसलिए यह व्यर्थ का तंबू तानना,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
खूँटियाँ ठोंक यूँ डेरा लगाना?
                                                                 
                            

                                                                 
                            
कौन मरा है यहाँ किसके वास्ते,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
लहू की उल्टियाँ कर-करके?
                                                                 
                            

                                                                 
                            
फिर भी लोग जीते ही हैं यहाँ,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मन की बंद कोठरियों में सड़ते हुए;
                                                                 
                            

                                                                 
                            
और फिर भी कैसे खिल उठते हैं बाग़ में,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
ये सुर्ख़, ताज़ा गुलाब?
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
यहाँ सारे चिराग़
                                                                 
                            

                                                                 
                            
घुल-घुलकर बुझ जाते हैं,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
पेड़ घने अंधेरे में ही
                                                                 
                            

                                                                 
                            
ठिठुरते हैं, बेबस झड़ जाते हैं,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
फिर भी ज़िंदगी से बाज़ी लगाते हैं—
                                                                 
                            

                                                                 
                            
एक ही बात को घूँट-घूँट पीते हुए,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
और कह उठते हैं ये मलंग फ़क़ीर:
                                                                 
                            

                                                                 
                            
"जो भी हो, राजा तो हम ही हैं!"
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
सूरज के डूबने से पहले ही अंत हो चुका,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जन्म तो बस एक ला'इलाज मर्ज़ है,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
वेदना के ये गीत और क्या हैं—
                                                                 
                            

                                                                 
                            
इक खोखली मज़ार ही तो हैं!
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जो वार करता है,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
पहले उसी का शीश कटता है,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
और फिर शहादत
                                                                 
                            

                                                                 
                            
उसी के गले का हार बन जाती है।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
 
                                                                
                
                
                 
                                
                                            

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