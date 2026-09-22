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मरघट में उल्लास

Uttam Mukherjee

Uttam Mukherjee

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                            अज़ीब है सृष्टि ,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
अब कफ़न पर गिद्धदृष्टि।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
पहले जिंदगी ने मुंह मोड़ ली,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
फिर मृत्यु ने निचोड़ ली।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
अब कफ़न पर आफ़त आई है
                                                                 
                            

                                                                 
                            
ज़िंदगी तो पहले ही पराई है।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जब था जिंदा लाश,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
अटक जाती रही सांस।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
धरती पर बना रहा बोझ,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मांगा दो गज जमीन
                                                                 
                            

                                                                 
                            
तो हुए जमींदोज।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
आज सहमा है मरघट,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
कफ़न पर भी आया है संकट।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जिंदगी बनी रही अभिशाप,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
लाशों पर तरेरी जा रही आंख।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मुर्दों की कहां बचेगी साख?
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मौत व्यापार ;श्मशान बाजार
                                                                 
                            

                                                                 
                            
धरती पर है मुट्ठीभर राख।।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
यहां भूख से बिलखते को नहीं मिलता निवाला,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
सोसायटी में टकराता है जाम, छलकता है प्याला।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
अब मरना नहीं रहा आसान,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
यहां मय्यत भी है परेशान।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
अजीब सा है यहां चक्रव्यूह,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
तड़पकर उड़ गई रूह।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
ज़िस्म बेज़ार ; माचिस औज़ार
                                                                 
                            

                                                                 
                            
इंसानियत हो गई दफ़न,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
यहां आफ़त में है कफ़न।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
खेल दौलत का,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
कहर कुदरत का,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
यहां मौत बन गया व्यापार।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
हवेलियां सुनसान,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
गांव वीरान,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
शहर बन गया कारागार।।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
यहां रोज रोज ,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
आशियां जमींदोज।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
पानी हो रहा सर के पार,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
कहर कुदरत का,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
सबकुछ दिख रहा आरपार।।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
गिरती इमारतें; लाचार आदतें
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जहां अटक जाती है सांस,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
उस मरघट में भी उल्लास।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
नशे का जाल ; जिंदगी बदहाल,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जहां छुओ बीमारी रोग,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
शोक, क्षोभ, तड़पते लोग।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
समाज यहां बेहोश है,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
शायद नियति का दोष है।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
-उत्तम मुखर्जी
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
 
                                                                
                
                
                 
                                
                                            

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