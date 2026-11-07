चेहरे पे दो चेहरों की कलाकारी नही थी

बोझ होता ना कंधो पर, जिम्मेदारी नही थी,

क्या होती है जिंदगी, तब ये जानकारी नही थी।

मन मस्त रहते थे, हम व्यस्त रहते थे,

दुनिया तो थी मगर ये दुनियादारी नही थी।



किसी से भी मतलब की, रिश्तेदारी नही थी,

तजुर्बे की उम्र हमने, अभी गुजारी नही थी।

नादान सा मन था, हम मासूम लगते थे,

सूझ बूझ ना हमे ,कोई समझदारी नही थी।



चेहरे पे दो चेहरों की कलाकारी नही थी,

अपने शौक में रहते थे, हम ये लाचारी थी।

अपने ही जैसे हमने दोस्त बना रखे थे,

किसी आते जाते से हमारी कोई यारी नही थी।

- उषा पन्नु

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एक घंटा पहले