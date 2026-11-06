ज़िंदगी का फ़लसफ़ा

ज़िंदगी का फ़लसफ़ा



तस्वीरें हँसती रहती हैं,

परदे में दुख हज़ार।

अपनी ख़ुशी मत तौलो—

ये दिखावे का बाज़ार।



वो आगे निकल गया,

उसकी अलग उड़ान।

अपनी राह पे चलो,

यूँ बनती है पहचान।



बीज को सोने दो,

मत कुरेदो क्यारी।

मिट्टी चुप रहती है,

भीतर चलती है तैयारी।



वो अपना दुख लाया,

तुम देने लगे ज्ञान।

उसकी पूरी बात सुनो—

सुनना भी है सम्मान।



सबको वक़्त दिया,

ख़ुद से लिया उधार।

मन राज़ी न हो,

कर दो साफ़ इनकार।



पहली परीक्षा बिगड़ी,

हिम्मत मत गँवाओ।

जिन सवालों पर अटके,

उन पर अभ्यास बढ़ाओ।



बाढ़ में घर उजड़ा,

उसे चाहिए सहारा।

मदद करके लौट आओ,

ज़िक्र न हो तुम्हारा।



माँ का फ़ोन आया,

मत कहना ‘फिर कभी’।

नंबर रह जाते हैं—

बात कर लो अभी।



— संतोष कुमार शर्मा ‘विश्वम्’



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58 मिनट पहले