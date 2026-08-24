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यादों का सुकूत

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                            कहकहो का था माहौल जहाँ,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
दिन रात मजे से कटते थे ।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
वहाँ सुकूत ने सरेआम आज,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
अड्डा जमा रखा है।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
कोई कूच कर गया इस जहाँ से,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
कोई बस गया दूर; जाके यहाँ से।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
कुछ का कोई पता ही नहीं है,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
तो रूठ गया कोई कारवाँ से ।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
दिल में बहता लहू,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
सन्नाटे में शोर करता है ।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
पूछता है दिल से कहाँ है वो यार,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जिन से दिल का तूफान उठता है।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
कैम्पस का,वो हँसना-हँसाना ।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
रास्तों पे बेफ़िक्र,मस्तियाँ उड़ाना।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
चाय की गुमटी पर पुलिस से झगड़ना,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जेब खाली पर शाह सा अकडना।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
मौसम के बदलते ही,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
सब मंज़र बदल गए हैं ।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
रेशम से मुलायम जो थे,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
वो दिल भी पत्थर बन गए हैं।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
ख़ाली डगर पे बिखरा पड़ा है,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
बस सूखे पेड़ों का साया,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
नज़र नहीं आता उफूक पर भी,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मेरे यारों का साया।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
जीवन के आख़िरी पड़ाव पे आकर,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
उन्हीं सूनी गलियों में है वापस जाना।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
तन्हाई की चादर बिछी है वहाँ तो
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जाने कहाँ खो गया वो ज़माना !
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
कोई तो बता दे कहाँ हैं वो साथी,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
किस तरह इस बुढ़ापे में जीऊँ?
                                                                 
                            

                                                                 
                            
पुरानी यादों के गुबार को लेकर,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
कब तक तन्हाई का जहर मैं पीऊँ?
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
 
                                                                
                
                
                 
                                
                                            

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