मेरे पौधे को क्या हुआ हैं?

इतने क्यों सुख रहे है पौधे

मैने अभी अभी इन्हें सींचा तो था।

क्या हुआ हैं इन्हें ऐसा?

मैने देखभाल से इन्हें लगाया तो था ।।

कुछ दूरी पर कोई और पौधा है जो हरा भरा है

क्या यह कही उससे तो नहीं जल रहे हैं।

ऐसा तो कुछ इन्होंने बताया नहीं था।।

फिर मेरे पौधे को क्या हुआ हैं ?

न सूर्य की गर्मी से यह जल रहे है न पानी की कमी से

मिट्टी भी उपजाऊ हैं और न कोई इन्हें रोग हुआ हैं।

फिर इतने पीले क्यों पड़ गये मेरे पौधे

मैने अभी अभी इन्हें सींचा तो था।।

इन्हें लगता है कोई मानसिक बीमारी हैं।

जो हर युवा को होती हैं क्योंकि ये भी पौधे जो ठहरे।

इन्हें भी जल्दी हराभरा ओर बड़ा पेड़ बनना हैं

और युवाओ को भी जल्दी सफल होना हैं।।

दोनों ही इस बीच कुछ भूल रहे है,

और वो हैं मेहनत का समय।

पौधे को चाहिए धूप,मिट्टी और पानी

और युवाओ को चाहिए धैर्य,संघर्ष,मेहनत की कहानी।।

-रुचिका सिरोठा

- हम उम्मीद करते हैं कि यह पाठक की स्वरचित रचना है। अपनी रचना भेजने के लिए यहां क्लिक करें।

36 मिनट पहले