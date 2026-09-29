एक नई शक्ति बन सकता है।

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                            विष और मनुष्य
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
हर मनुष्य के जीवन में
                                                                 
                            

                                                                 
                            
कभी न कभी
                                                                 
                            

                                                                 
                            
विष का एक घूँट
                                                                 
                            

                                                                 
                            
अवश्य आता है।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
पर प्रश्न यह नहीं
                                                                 
                            

                                                                 
                            
कि विष मिला या नहीं;
                                                                 
                            

                                                                 
                            
प्रश्न यह है
                                                                 
                            

                                                                 
                            
कि हम उसका
                                                                 
                            

                                                                 
                            
क्या करते हैं।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
समुद्र-मंथन के समय
                                                                 
                            

                                                                 
                            
क्षीरसागर से
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जब हलाहल निकला,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
कोई भी देवता
                                                                 
                            

                                                                 
                            
उसे ग्रहण करने का
                                                                 
                            

                                                                 
                            
साहस न कर सका।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
तब महादेव ने
                                                                 
                            

                                                                 
                            
उस विष को स्वीकार किया,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
पर उसे हृदय तक
                                                                 
                            

                                                                 
                            
उतरने नहीं दिया।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
इसीलिए वे
                                                                 
                            

                                                                 
                            
नीलकंठ कहलाए।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
एक विष मीरा ने भी पिया।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
उन्होंने उसे
                                                                 
                            

                                                                 
                            
प्रभु का प्रसाद समझकर
                                                                 
                            

                                                                 
                            
श्रद्धा से ग्रहण किया।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
विश्वास इतना प्रबल था
                                                                 
                            

                                                                 
                            
कि विष भी
                                                                 
                            

                                                                 
                            
अमृत-सा प्रतीत हुआ।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
हम सबके जीवन में भी
                                                                 
                            

                                                                 
                            
ऐसे अनेक विष
                                                                 
                            

                                                                 
                            
बार-बार आते हैं—
                                                                 
                            

                                                                 
                            
अपमान, विश्वासघात,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
वियोग, असफलता,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
पीड़ा और संघर्ष
                                                                 
                            

                                                                 
                            
के रूप में।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
किन्तु निर्णय हमारा होता है—
                                                                 
                            

                                                                 
                            
क्या उन्हें
                                                                 
                            

                                                                 
                            
अपने मन में फैलाकर
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जीवन को विषाक्त कर दें,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
या शिव की तरह
                                                                 
                            

                                                                 
                            
उन्हें सीमित रखकर
                                                                 
                            

                                                                 
                            
आत्मबल में बदल दें।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
यदि हम
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मीरा-सा विश्वास रखें
                                                                 
                            

                                                                 
                            
और शिव-सा धैर्य,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
तो हर विष
                                                                 
                            

                                                                 
                            
एक नई शक्ति बन सकता है।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
तब पीड़ा
                                                                 
                            

                                                                 
                            
पराजय नहीं रहती,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
वह तप बन जाती है;
                                                                 
                            

                                                                 
                            
संघर्ष बोझ नहीं रहता,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
वह साधना बन जाता है।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जीवन का यही सत्य है—
                                                                 
                            

                                                                 
                            
विष बाहर से आता है,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
पर अमृत
                                                                 
                            

                                                                 
                            
हमारे भीतर जन्म लेता है।
                                                                
                
                
                 
                                
                                            

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