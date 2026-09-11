आप अपनी कविता सिर्फ अमर उजाला एप के माध्यम से ही भेज सकते हैं

बेहतर अनुभव के लिए एप का उपयोग करें

Hindi News ›   Kavya ›   Mere Alfaz ›   Vijay Ke Baad- Ashok
विज्ञापन

लोकप्रिय विषय

विजय के बाद — अशोक

User

User

Mere Alfaz 
                
                                                         
                            रणभेरी का शोर थम गया,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
कलिंग युद्ध का दौर थम गया,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मौर्य ध्वजा तो जीत गई थी,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मन का सारा गर्व ढह गया।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जीत सामने खड़ी रही पर,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मन क्यों इतना मौन हुआ—
                                                                 
                            

                                                                 
                            
राज्य युद्ध से जीत लिया,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मन पर धम्म का राज हुआ॥
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
धरती रक्त से लाल पड़ी थी,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
लाशों की इक पाँत पड़ी थी,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
कहीं पिता था, कहीं पुत्र था,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
कहीं सुहाग की राख पड़ी थी।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जिस विजय पर गर्व था कल तक,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
आज वही संताप हुआ—
                                                                 
                            

                                                                 
                            
राज्य युद्ध से जीत लिया,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मन पर धम्म का राज हुआ॥
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
कोई माँ बेटे को ढूँढ़े,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
कोई पत्नी पति को ढूँढ़े,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
कोई बच्चा शव से लिपटा,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
अपनों में अपना घर ढूँढ़े।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
सम्राट खड़ा था मौन वहाँ पर,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
राजमुकुट भी भार हुआ—
                                                                 
                            

                                                                 
                            
राज्य युद्ध से जीत लिया,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मन पर धम्म का राज हुआ॥
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
“जीता क्या है मैंने आखिर?”
                                                                 
                            

                                                                 
                            
प्रश्न उठा सम्राट के भीतर,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
“भूमि मिली तो क्या पाया है,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जब उजड़े हैं इतने ही घर?”
                                                                 
                            

                                                                 
                            
पहली बार विजेता के मन,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
अपनी जीत से प्रश्न हुआ—
                                                                 
                            

                                                                 
                            
राज्य युद्ध से जीत लिया,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मन पर धम्म का राज हुआ॥
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
तलवारों ने सीमा जीती,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
लेकिन किसने पीड़ा जीती?
                                                                 
                            

                                                                 
                            
भय से मस्तक झुक जाते हैं,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
कब तलवारों ने मन जीती?
                                                                 
                            

                                                                 
                            
शस्त्रों पर विश्वास घटा तो,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
करुणा पर विश्वास हुआ—
                                                                 
                            

                                                                 
                            
राज्य युद्ध से जीत लिया,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मन पर धम्म का राज हुआ॥
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
जिस अशोक से रण डरता था,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
अब वह अपने मन से लड़ता था,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
कितने शव की नींव पे आखिर,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
एक विजय का महल खड़ा था?
                                                                 
                            

                                                                 
                            
कल तक जो था युद्ध-विजेता,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
आज स्वयं से युद्ध हुआ—
                                                                 
                            

                                                                 
                            
राज्य युद्ध से जीत लिया,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मन पर धम्म का राज हुआ॥
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
अब विजय का अर्थ नया था,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
अब शासन का धर्म नया था,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
प्राण हर लेना वीरता नहीं—
                                                                 
                            

                                                                 
                            
प्राण बचाना कर्म नया था।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
भेरी का वह घोष थमा तो,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
धम्म-घोष का नाद हुआ—
                                                                 
                            

                                                                 
                            
राज्य युद्ध से जीत लिया,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मन पर धम्म का राज हुआ॥
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
पत्थर पर संदेश उकेरे,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
करुणा के उपदेश उकेरे,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
दया, अहिंसा, जीव-कल्याण के,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जन-जन हेतु संदेश उकेरे।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
राजा केवल शासक न था अब,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जन-हित उसका काज हुआ—
                                                                 
                            

                                                                 
                            
राज्य युद्ध से जीत लिया,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मन पर धम्म का राज हुआ॥
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
जीत वही जो द्वेष मिटाए,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
टूटे मन को फिर अपनाए,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जिस विजय से घर उजड़ें हों,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
वह कैसी विजय कहलाए?
                                                                 
                            

                                                                 
                            
सबसे कठिन विजय है जिसमें,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
अपने अहम् का त्याग हुआ—
                                                                 
                            

                                                                 
                            
राज्य युद्ध से जीत लिया,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मन पर धम्म का राज हुआ॥
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
कलिंग हारा—जग ने देखा,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
पर उस दिन इतिहास ने देखा,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
भूमि अशोक ने जीत ली थी,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
करुणा ने सम्राट को जीता।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
एक विजय तलवार से पाई,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
एक विजय में त्याग हुआ—
                                                                 
                            

                                                                 
                            
राज्य युद्ध से जीत लिया,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मन पर धम्म का राज हुआ॥
                                                                 
                            

                                                                 
                            
— संतोष कुमार शर्मा
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
 
                                                                
                
                
                 
                                
                                            

                        - हम उम्मीद करते हैं कि यह पाठक की स्वरचित रचना है। अपनी रचना भेजने के लिए यहां क्लिक करें।
35 मिनट पहले

कमेंट

कमेंट X

😊अति सुंदर 😎बहुत खूब 👌अति उत्तम भाव 👍बहुत बढ़िया.. 🤩लाजवाब 🤩बेहतरीन 🙌क्या खूब कहा 😔बहुत मार्मिक 😀वाह! वाह! क्या बात है! 🤗शानदार 👌गजब 🙏छा गये आप 👏तालियां ✌शाबाश 😍जबरदस्त
विज्ञापन

Recommended

UGC Rachna

विशेष

Amar Ujala Kavya brings you a collection of news related to poetry and literary world with hindi poems, hindi shayari, urdu poetry. Read shayari and one line shayari in hindi of different flavors like love shayari, sad shayari, romantic shayari, life shayari and masterpieces of great poets

© 2020-21 Amar Ujala Limited
X
बेहतर अनुभव के लिए
4.3
ब्राउज़र में ही

अब मिलेगी लेटेस्ट, ट्रेंडिंग और ब्रेकिंग न्यूज
आपके व्हाट्सएप पर

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree