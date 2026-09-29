आप अपनी कविता सिर्फ अमर उजाला एप के माध्यम से ही भेज सकते हैं

बेहतर अनुभव के लिए एप का उपयोग करें

Hindi News ›   Kavya ›   Mere Alfaz ›   Shiv Ka Vishpaan
विज्ञापन

लोकप्रिय विषय

शिव का विषपान

User

User

Mere Alfaz 
                
                                                         
                            शिव का विषपान
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
सागर मंथन जब हुआ,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
हलाहल बाहर आया।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
देव सभी घबराए,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
शिव ने कंठ लगाया।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
सृष्टि बचाने हेतु,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
हलाहल स्वयं अपनाए।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जो अपनों का विष पी ले,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
वह शिव-सा कहलाए।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
घर भी सागर जैसा,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
नित मंथन हो जाए।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
सुख चेहरे पर रहता,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
दुख भीतर रह जाए।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
कोई पीड़ा सहकर,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
घर में सुख बरसाए।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जो अपनों का विष पी ले,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
वह शिव-सा कहलाए।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
चेहरे पर मुस्कानें,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मन का दर्द छिपाए।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
अपनों की खुशियों में,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
अपने स्वप्न लुटाए।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
आँसू भीतर रखकर,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
सबके दीप जलाए।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जो अपनों का विष पी ले,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
वह शिव-सा कहलाए।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
कम पड़ जाए पैसा,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
अपनी चाह घटाए।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
बच्चों की खुशियों पर,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
सब कुछ वार जाए।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
अपनी इच्छा टालकर,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
घर के स्वप्न सजाए।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जो अपनों का विष पी ले,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
वह शिव-सा कहलाए।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
ताने कितने सुनकर,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
फिर भी मौन निभाए।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मन के टूटे टुकड़े,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
दुनिया से वह छिपाए।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
घर में कलह न फैले,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
हर पीड़ा अपनाए।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जो अपनों का विष पी ले,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
वह शिव-सा कहलाए।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
शिव के संग शक्ति,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
हर पल साथ निभाए।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
नीलकंठ की पीड़ा,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
बिन बोले पढ़ जाए।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
त्याग अकेला क्यों हो,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
हर मन यह समझाए।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जो अपनों का विष पी ले,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
वह शिव-सा कहलाए।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
घर केवल दीवारें,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
कब परिवार बनाएँ?
                                                                 
                            

                                                                 
                            
एक-दूजे की पीड़ा,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मिलकर सभी उठाएँ।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
विष जब मिलकर बाँटें,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
दूरियाँ मिट जाएँ।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जो अपनों का विष पी ले,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
वह शिव-सा कहलाए।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
शिव का विष यह बोले,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
अपनों को मत खोना।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
त्याग किसी का देखकर,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
चुपचाप नहीं होना।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
हाथ सदा थामे रखना,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
प्रेम घर में बस जाए।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जो अपनों का विष पी ले,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
वह शिव-सा कहलाए।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
— संतोष कुमार शर्मा
                                                                
                
                
                 
                                
                                            

                        - हम उम्मीद करते हैं कि यह पाठक की स्वरचित रचना है। अपनी रचना भेजने के लिए यहां क्लिक करें।
एक घंटा पहले

कमेंट

कमेंट X

😊अति सुंदर 😎बहुत खूब 👌अति उत्तम भाव 👍बहुत बढ़िया.. 🤩लाजवाब 🤩बेहतरीन 🙌क्या खूब कहा 😔बहुत मार्मिक 😀वाह! वाह! क्या बात है! 🤗शानदार 👌गजब 🙏छा गये आप 👏तालियां ✌शाबाश 😍जबरदस्त
विज्ञापन

Recommended

UGC Rachna

विशेष

Amar Ujala Kavya brings you a collection of news related to poetry and literary world with hindi poems, hindi shayari, urdu poetry. Read shayari and one line shayari in hindi of different flavors like love shayari, sad shayari, romantic shayari, life shayari and masterpieces of great poets

© 2020-21 Amar Ujala Limited
X
बेहतर अनुभव के लिए
4.3
ब्राउज़र में ही

अब मिलेगी लेटेस्ट, ट्रेंडिंग और ब्रेकिंग न्यूज
आपके व्हाट्सएप पर

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree