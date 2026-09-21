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जब आत्मा खुद से मिल जाएगी।

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                            कब तक देखूँ मैं जग की बुराई,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
कब तक सुनूँ हर ओर सफ़ाई।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
चलते-चलते थक जाऊँगा मैं,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
कभी तो खुद से मिल पाऊँगा मैं।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
कुछ तो है जो खोज रहा हूँ,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
भीड़ में जैसे खो रहा हूँ।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
अच्छाई की राह पकड़ता हूँ,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
पर हर मोड़ पर बुराई गढ़ता हूँ।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
क्यों खोजूँ मैं? किसके लिए?
                                                                 
                            

                                                                 
                            
समाज कहे — “हम सबके लिए।”
                                                                 
                            

                                                                 
                            
पर समाज भी तो मैं ही हूँ,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
फिर क्यों खुद से अनजान हूँ?
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
मानव कल्याण की बात करूँ,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
पर पहले अपना मन तो भरूँ।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
यदि भीतर ही अंधियारा है,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
तो बाहर उजियारा कैसे है?
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
हर बार चला था अच्छाई को,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
पर हाथ लगी परछाई को।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
शायद गलती राहों में थी,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
या मेरी ही निगाहों में थी।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
कब थकेंगे ये भटकाव के पाँव?
                                                                 
                            

                                                                 
                            
कब मिलेगा मन को ठाँव?
                                                                 
                            

                                                                 
                            
कब लौटूँगा अपने आप में,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
कब पहचानूँगा उस प्रताप में?
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
जिस दिन खुद को जान लूँगा,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
अच्छाई को पहचान लूँगा।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
खोज खत्म तब हो जाएगी,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जब आत्मा खुद से मिल जाएगी।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
 
                                                                
                
                
                 
                                
                                            

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