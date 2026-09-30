समय से बलवान कोई नहीं...

जमीं से आसमां और आसमां से जमीं—

यह खेल सिर्फ़ वक्त रचाता है।

इसलिए न वक्त पर इतराइए, न किसी की हालत पर हँसिए…

क्योंकि समय से बलवान कोई नहीं।

-संजय श्रीवास्तव

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एक घंटा पहले