सबको पूरा करते करते मैं अधूरा रह गया

क्या क्या अधूरा रह गया

एक ख्वाब अधूरा रह गया

एक जज्बात अधूरा रह गया

एक प्यास अधूरी रह गई

एक ऑंसू डबडबा

अधूरा रह गया

एक गम अधूरा रह गया

कुछ ख्वाईश अधूरी रह गई

क्या क्या लिखूं क्या क्या

अधूरा रह गया

सबको पूरा करते करते मैं

पूरा होते हुए अधूरा रह गया

एक बात अधूरी रह गई

एक सांस अधूरी रह गई

एक कहानी अधूरी रह गई

एक दर्द अधूरा रह गया

एक स्वप्न अधूरा रह गया

एक भाव अधूरा रह गया

जीवन अधूरा रह गया

मृत्यु अधूरी रह गई

क्या क्या लिखूं क्या क्या

अधूरा रह गया

सबको पूरा करते करते

मैं पूरा होते अधूरा रह गया

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एक घंटा पहले