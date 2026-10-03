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सबको पूरा करते करते मैं अधूरा रह गया

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                            क्या क्या अधूरा रह गया
                                                                 
                            

                                                                 
                            
एक ख्वाब अधूरा रह गया
                                                                 
                            

                                                                 
                            
एक जज्बात अधूरा रह गया
                                                                 
                            

                                                                 
                            
एक प्यास अधूरी रह गई
                                                                 
                            

                                                                 
                            
एक ऑंसू डबडबा
                                                                 
                            

                                                                 
                            
अधूरा रह गया
                                                                 
                            

                                                                 
                            
एक गम अधूरा रह गया
                                                                 
                            

                                                                 
                            
कुछ ख्वाईश अधूरी रह गई
                                                                 
                            

                                                                 
                            
क्या क्या लिखूं क्या क्या
                                                                 
                            

                                                                 
                            
अधूरा रह गया
                                                                 
                            

                                                                 
                            
सबको पूरा करते करते मैं
                                                                 
                            

                                                                 
                            
पूरा होते हुए अधूरा रह गया
                                                                 
                            

                                                                 
                            
एक बात अधूरी रह गई
                                                                 
                            

                                                                 
                            
एक सांस अधूरी रह गई
                                                                 
                            

                                                                 
                            
एक कहानी अधूरी रह गई
                                                                 
                            

                                                                 
                            
एक दर्द अधूरा रह गया
                                                                 
                            

                                                                 
                            
एक स्वप्न अधूरा रह गया
                                                                 
                            

                                                                 
                            
एक भाव अधूरा रह गया
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जीवन अधूरा रह गया
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मृत्यु अधूरी रह गई
                                                                 
                            

                                                                 
                            
क्या क्या लिखूं क्या क्या
                                                                 
                            

                                                                 
                            
अधूरा रह गया
                                                                 
                            

                                                                 
                            
सबको पूरा करते करते
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मैं पूरा होते अधूरा रह गया
                                                                
                
                
                 
                                
                                            

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