मंदिरों में, शस्त्रागार में, मठों में,

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                            रूप चौदस
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
आओ मिलकर
                                                                 
                            

                                                                 
                            
रूप चौदस मनाऐं
                                                                 
                            

                                                                 
                            
तन मन को चंदन हल्दी
                                                                 
                            

                                                                 
                            
गुलाबजल का उबटन
                                                                 
                            

                                                                 
                            
लगा साफ करें।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
भगवान श्री कृष्ण ने
                                                                 
                            

                                                                 
                            
राक्षस नरकासुर को मारा
                                                                 
                            

                                                                 
                            
सोलह हजार राजकुमारीयो को
                                                                 
                            

                                                                 
                            
उनके चंगुल से बचाया
                                                                 
                            

                                                                 
                            
आओ मिलकर
                                                                 
                            

                                                                 
                            
रूप चौदस मनाए।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
धूल और रक्त से सने
                                                                 
                            

                                                                 
                            
भगवान श्री कृष्ण को
                                                                 
                            

                                                                 
                            
चंदन हल्दी गुलाब जल
                                                                 
                            

                                                                 
                            
के उबटन से नहलाया
                                                                 
                            

                                                                 
                            
उनका रूप निखर आया
                                                                 
                            

                                                                 
                            
आओ रूप चौदस मनाए।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
करो यमराज को दीपदान
                                                                 
                            

                                                                 
                            
राजा रति देव के जैसे
                                                                 
                            

                                                                 
                            
बैकुंठ धाम जाऐं
                                                                 
                            

                                                                 
                            
रूप चौदस प्रेम से मनाऐं।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
घर का कचरा कबाड़ा साफ करे?
                                                                 
                            

                                                                 
                            
घर को उज्ज्वल बनाऐं
                                                                 
                            

                                                                 
                            
अपने तन मन को साफ करे
                                                                 
                            

                                                                 
                            
नकारात्मक ऊर्जा नष्ट करे
                                                                 
                            

                                                                 
                            
सकारात्मक ऊर्जा प्राप्त करे
                                                                 
                            

                                                                 
                            
सौंदर्य से ओत प्रोत हो जाऐं
                                                                 
                            

                                                                 
                            
आओ रूप चौदस मनाऐं।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
मंदिरों में, शस्त्रागार में, मठों में,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
घर में दीपक जला
                                                                 
                            

                                                                 
                            
नरक चतुर्दशी मनाऐं
                                                                 
                            

                                                                 
                            
नरक जाने का मार्ग दूर करे
                                                                 
                            

                                                                 
                            
आओ रूप चौदस मनाऐं।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
महालक्ष्मी को घर बुलाओ
                                                                 
                            

                                                                 
                            
धन्य धान्य से समृद्धि पावो
                                                                 
                            

                                                                 
                            
करो तन मन उज्जवल
                                                                 
                            

                                                                 
                            
चलो रूप चौदस मनाऐं।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
-पारस जैन
                                                                 
                            

                                                                 
                            
 
                                                                
                
                
                 
                                
                                            

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