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एक रिश्ता था ख़ामोशियों का मगर, हमने चाहा बहुत, तुमने निभाए नहीं।

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                            गीत मैंने कभी भी जो गाए नहीं,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
वो कहानी कभी जो सुनाए नहीं।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
वेदना थी या था शोर मन का मेरे,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
तुमने सुने भी नहीं, हम सुनाए नहीं।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
अश्रु पलकों पे ठहरे, बहाए नहीं,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
दर्द दिल में था जो, वो बताए नहीं।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मौन की ओट में मन सिमटता रहा,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
तुमने पढ़े भी नहीं, हम पढ़ाए नहीं।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
ख़्वाब आँखों में पलते रहे रात भर,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
चाँदनी भी रही मौन बरसात भर।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
दास्तान ज़िंदगी की अधूरी रही,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
तुमने पूछा नहीं, हम बताए नहीं।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
शब्द अधरों तलक आ के रुकते रहे,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
भाव मन ही मन में सिसकते रहे।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
एक रिश्ता था ख़ामोशियों का मगर,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
हमने चाहा बहुत, तुमने निभाए नहीं।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
द्वंद्व के शूल दिल में जो चुभने लगे,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
दीप उम्मीद के भी जो बुझने लगे।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
अभिव्यक्तियों के अधरों पे पहरे लगे,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मौन की कैद तब मुक्ति लगने लगे॥
                                                                 
                            

                                                                 
                            
-प्रदोष सिंह
                                                                
                
                
                 
                                
                                            

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