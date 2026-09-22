आप अपनी कविता सिर्फ अमर उजाला एप के माध्यम से ही भेज सकते हैं

बेहतर अनुभव के लिए एप का उपयोग करें

Hindi News ›   Kavya ›   Mere Alfaz ›   Patni Ghar Ki Dhuri
विज्ञापन

लोकप्रिय विषय

कह प्यासा कविराय

User

User

Mere Alfaz 
                
                                                         
                            पत्नी घर की धुरी
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
भोर उसी की आहट पाकर,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
घर का आँगन मुस्काता है।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
चाय की पहली महक उठती,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
तो हर चेहरा खिल जाता है।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
बस्ता-डिब्बा, दूध-नाश्ता,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
उसकी नज़र सभी पर जाती है।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
काम कई हैं, वक़्त ज़रा-सा,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
फिर भी हँसती जाती है।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
रात थकी चौखट पर बैठी,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
फिर कल की फ़िक्र सताती है।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
सबकी खातिर जीकर वह,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
घर की धुरी बन जाती है।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
दवा समय पर रख देती है,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
सेवा में सुकून वह पाती है।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
पति की ख़ामोश थकन पढ़ती,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
हर उलझन समझ जाती है।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
बच्चों के सपने सँजोती है,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
आँखों में फिर सजाती है।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
घर का हर रिश्ता अपना है,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
सब पर बराबर नेह लुटाती है।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
किसको क्या कब चाहिए है,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मन में सब दोहराती है।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
सबकी खातिर जीकर वह,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
घर की धुरी बन जाती है।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
थाली सबको पहले देती,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
रोटी उसकी ठंडी हो जाती है।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
नई कमीज़ बच्चों को देकर,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
साड़ी फिर पुरानी रह जाती है।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
बुखार बदन में जलता रहता,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
होंठों पर मुस्कान सजाती है।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
दर्द किसी से कह न पाती,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
तकिए को हर रात बताती है।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
ख़्वाहिश अपनी मोड़ के रखती,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
हर कमी घर की मिट जाती है।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
सबकी खातिर जीकर वह,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
घर की धुरी बन जाती है।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
रिश्तों की हर गाँठ समझती,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
नर्मी से उसको सुलझाती है।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
रूठे चेहरे पढ़ लेती है,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
अपनी हँसी से मनाती है।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
त्योहारों की थाली सजती,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
वह खुशियों के रंग मिलाती है।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मुश्किल आकर द्वार हिलाती,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
वह खुद ढाल बन जाती है।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
बिखरे मन को बाँहों में भरती,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
फिर एक सूत्र में लाती है।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
सबकी खातिर जीकर वह,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
घर की धुरी बन जाती है।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
दो दिन मायके क्या जाती है,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
हर चीज़ उसे बुलाती है।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
खाली तकिया, सूना आँगन,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
उसकी कमी बतलाती है।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
तब एहसास हमें होता है,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
वह कितना घर बनाती है।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
उसके सपने भी अपने हैं,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
यह बात आँख भर लाती है।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
थोड़ा उसका हाथ बँटाएँ,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
गृहस्थी फिर मुस्काती है।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
सबकी खातिर जीकर वह,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
घर की धुरी बन जाती है।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
— संतोष कुमार 
                                                                
                
                
                 
                                
                                            

                        - हम उम्मीद करते हैं कि यह पाठक की स्वरचित रचना है। अपनी रचना भेजने के लिए यहां क्लिक करें।
एक घंटा पहले

कमेंट

कमेंट X

😊अति सुंदर 😎बहुत खूब 👌अति उत्तम भाव 👍बहुत बढ़िया.. 🤩लाजवाब 🤩बेहतरीन 🙌क्या खूब कहा 😔बहुत मार्मिक 😀वाह! वाह! क्या बात है! 🤗शानदार 👌गजब 🙏छा गये आप 👏तालियां ✌शाबाश 😍जबरदस्त
विज्ञापन

Recommended

UGC Rachna

विशेष

Amar Ujala Kavya brings you a collection of news related to poetry and literary world with hindi poems, hindi shayari, urdu poetry. Read shayari and one line shayari in hindi of different flavors like love shayari, sad shayari, romantic shayari, life shayari and masterpieces of great poets

© 2020-21 Amar Ujala Limited
X
बेहतर अनुभव के लिए
4.3
ब्राउज़र में ही

अब मिलेगी लेटेस्ट, ट्रेंडिंग और ब्रेकिंग न्यूज
आपके व्हाट्सएप पर

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree