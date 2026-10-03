पश्चाताप

वक्त रहते चेहरे के पिछे की सच्चाई जान लेते

तो शायद यह दर्द इतना गहरा न होता

जो आज जान कर पछता रहे हैं।

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एक घंटा पहले