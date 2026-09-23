नेल डार्ट चाहिए!

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                            "दिल्ली में नहीं पढ़ना...
                                                                 
                            

                                                                 
                            
नहीं, बेटी को दिल्ली नहीं भेजूँगी!"
                                                                 
                            

                                                                 
                            
ये कैसी सोच है?
                                                                 
                            

                                                                 
                            
अघटन तो कहीं भी घट सकते हैं
                                                                 
                            

                                                                 
                            
इतनी भी बुरी नहीं है दिल्ली
                                                                 
                            

                                                                 
                            
दरिंदे सिर्फ जंगल में होंगे...
                                                                 
                            

                                                                 
                            
कहाँ लिखा है ऐसा?
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
आईपीसी (IPC) से बीएनएस (BNS) तक...
                                                                 
                            

                                                                 
                            
सब मौन हैं!
                                                                 
                            

                                                                 
                            
शक्ति मिल्स याद है, मुंबई वाला?
                                                                 
                            

                                                                 
                            
उन्नाव, हाथरस...
                                                                 
                            

                                                                 
                            
किसने कहा सिर्फ छात्राओं को खतरा है?
                                                                 
                            

                                                                 
                            
तुम क्यों इतना घबराती हो!
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
आरजी कर, कोलकाता भूल गईं?
                                                                 
                            

                                                                 
                            
डॉक्टर थी वो
                                                                 
                            

                                                                 
                            
हैदराबाद वाली पशु चिकित्सक...
                                                                 
                            

                                                                 
                            
कठुआ में तो वह सिर्फ आठ साल की थी,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
और राणाघाट में इकहत्तर साल की नन!
                                                                 
                            

                                                                 
                            
उनके कपड़े 'उत्तेजक' तो नहीं थे न?
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
जानवर घर-घर में हैं,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
माताएँ 'शेर' पैदा करती हैं,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
और वो शिकारी 'भेड़िए' बन जाते हैं
                                                                 
                            

                                                                 
                            
पेपर स्प्रे ईजाद यूँही तो नहीं हुआ
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
अब नुकीले, धारदार नाखून चाहिए...
                                                                 
                            

                                                                 
                            
नेल आर्ट नहीं!
                                                                 
                            

                                                                 
                            
नेल डार्ट चाहिए!
                                                                 
                            

                                                                 
                            
रात में झुंडों में निकला करो
                                                                 
                            

                                                                 
                            
तुम भी शिकार करने
                                                                 
                            

                                                                 
                            
इस जंगल में...
                                                                 
                            

                                                                 
                            
ओ दुर्गाओं! ओ कालियों!
                                                                 
                            

                                                                 
                            
—राजेश शर्मा “राज”
                                                                
                
                
                 
                                
                                            

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