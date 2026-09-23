एक दिन दरिया बन कर लौटोगे

उड़ चले जो हवा के संग

कभी कहीं तो जा कर बरसोगे

मैं समन्दर हूं बांहें फैलाए

एक दिन दरिया बन कर लौटोगे

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57 मिनट पहले