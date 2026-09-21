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उसे बार-बार याद करने लगा।

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                            मन नहीं माना,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
उसके एहसास को इस तरह
                                                                 
                            

                                                                 
                            
अपने साथ जीता देखकर,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
वाकई मन हिलकोरे लेने लगा,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
उसे बार-बार याद करने लगा।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
मैं अकिंचन ही अपनी
                                                                 
                            

                                                                 
                            
उस छोटी-सी चेतना को
                                                                 
                            

                                                                 
                            
खो बैठा,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जब मुझे ज्ञात हुआ
                                                                 
                            

                                                                 
                            
कि यह तो केवल भ्रम मात्र था।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
यह खुशी तो क्षणिक थी,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जो लहरों की तरह आगे बढ़ी,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
आकर पाँव छूकर
                                                                 
                            

                                                                 
                            
पुनः उसी धार में
                                                                 
                            

                                                                 
                            
विलीन होती चली गई।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
पर मन नहीं माना,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
उसने यह भी नहीं जाना
                                                                 
                            

                                                                 
                            
कि मुझे कितनी यातनाएँ
                                                                 
                            

                                                                 
                            
सहनी पड़ सकती हैं।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
वह गुलाब पाने की चाह में
                                                                 
                            

                                                                 
                            
शूलों की पीड़ा
                                                                 
                            

                                                                 
                            
भूल बैठा।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
उस प्रणय, उस आमोद-प्रमोद
                                                                 
                            

                                                                 
                            
की चेष्टा को तो वह
                                                                 
                            

                                                                 
                            
सदियों से भूल बैठा है,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जैसे न जाने कितने वर्षों से
                                                                 
                            

                                                                 
                            
वह यूँ ही बेजान वृक्ष की
                                                                 
                            

                                                                 
                            
सूखी टहनियों की भाँति
                                                                 
                            

                                                                 
                            
अपने ही जलने की प्रतीक्षा कर रहा हो।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
अंततः एक दिन
                                                                 
                            

                                                                 
                            
वह स्वयं राख बन गया,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
और उसी मिट्टी में विलीन होकर
                                                                 
                            

                                                                 
                            
एक जीवित वृक्ष का पुष्प बना—
                                                                 
                            

                                                                 
                            
लाल, चटक रंगों वाला,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
गुलमोहर का पुष्प।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
लेकिन मन नहीं माना।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
अब वह
                                                                 
                            

                                                                 
                            
गुलाब बनना चाहता है।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
— विशाल शर्मा ‘निर्भय’
                                                                
                
                
                 
                                
                                            

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