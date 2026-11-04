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मकड़ी का जाला

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                            मकड़ी का जाला
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
मकड़ी कहीं भी घर में
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जाला बना देती है
                                                                 
                            

                                                                 
                            
बुनाई में सुंदर
                                                                 
                            

                                                                 
                            
हाथ लगाओ तो
                                                                 
                            

                                                                 
                            
हाथ में लग जाता है
                                                                 
                            

                                                                 
                            
झाड़ू से साफ करो तो
                                                                 
                            

                                                                 
                            
झाड़ू में लपेट जाता है।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
महीन महीन रेशम सा जाला
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मन को भाता भी है
                                                                 
                            

                                                                 
                            
हाथ में लगता तो
                                                                 
                            

                                                                 
                            
छुड़ाने को मन
                                                                 
                            

                                                                 
                            
लालायित होता है।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
जीवन भी एक मकड़ी
                                                                 
                            

                                                                 
                            
के जाले जैसा
                                                                 
                            

                                                                 
                            
स्नेह प्रेम कठिनाई
                                                                 
                            

                                                                 
                            
तेढे मेढे रास्ते से
                                                                 
                            

                                                                 
                            
भरा होता है।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
एक बार व्यक्ति
                                                                 
                            

                                                                 
                            
संसार रूपी जाले
                                                                 
                            

                                                                 
                            
बुनता जाता है
                                                                 
                            

                                                                 
                            
फंसता जाता है
                                                                 
                            

                                                                 
                            
कभी बाहर
                                                                 
                            

                                                                 
                            
निकल नहीं पाता।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
जाला मकड़ी का हो या
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जीवन यापन के मार्ग का हो
                                                                 
                            

                                                                 
                            
आदमी मरने पर ही जाले
                                                                 
                            

                                                                 
                            
से मुक्त हो पाता है।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
हमारे जीवन के
                                                                 
                            

                                                                 
                            
चक्र रूपी जाले जैसे
                                                                 
                            

                                                                 
                            
भ्रष्टाचार
                                                                 
                            

                                                                 
                            
आतंकवाद
                                                                 
                            

                                                                 
                            
दुष्करण
                                                                 
                            

                                                                 
                            
झूठ बोलना
                                                                 
                            

                                                                 
                            
बुराई करना
                                                                 
                            

                                                                 
                            
रिश्वतखोरी।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
अन्य अन्य
                                                                 
                            

                                                                 
                            
इसमे व्यक्ति
                                                                 
                            

                                                                 
                            
फंसता चला जाता है
                                                                 
                            

                                                                 
                            
ढसता चला जाता है
                                                                 
                            

                                                                 
                            
अपने को बर्बाद करता है
                                                                 
                            

                                                                 
                            
देश के देश
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मकड़ी कॉकरोच बन
                                                                 
                            

                                                                 
                            
बर्बाद करते हैं
                                                                 
                            

                                                                 
                            
खुद भी मरते हैं
                                                                 
                            

                                                                 
                            
सबका सुकून छिनते हैं ।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
-पारस जैन
                                                                 
                            

                                                                 
                            
स्टेट बैंक मैनेजर
                                                                 
                            

                                                                 
                            
 
                                                                
                
                
                 
                                
                                            

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