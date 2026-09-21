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मेरे अस्तित्व का उत्सव।

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                            मैं नदी हूँ
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
मैं नदी हूँ—
                                                                 
                            

                                                                 
                            
नुकीले कंकड़-पत्थर भी
                                                                 
                            

                                                                 
                            
नहीं रोक पाते मेरा पथ;
                                                                 
                            

                                                                 
                            
अठखेलियाँ करती हुई
                                                                 
                            

                                                                 
                            
अपनी राह बना लेती हूँ।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
हाँ, मैं नदी हूँ—
                                                                 
                            

                                                                 
                            
कुछ नादान लोग
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मेरी धारा में मैल घोल देते हैं,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
पर मैं हर उफान के साथ
                                                                 
                            

                                                                 
                            
उसे किनारों तक बहा ले जाती हूँ।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
क्योंकि मैं नदी हूँ—
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मेरा लक्ष्य केवल बहना नहीं,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
सागर से मिलना है;
                                                                 
                            

                                                                 
                            
हर बाधा को पार करते हुए
                                                                 
                            

                                                                 
                            
निर्मल बने रहना है।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
मैं नदी हूँ—
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मेरा अपना एक संगीत है,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
अपनी एक लय,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
अपनी एक पहचान।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
मैं रुकना नहीं जानती।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
यही मेरा सत्य है—
                                                                 
                            

                                                                 
                            
चलते रहना ही मेरा धर्म है,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
देते रहना ही मेरा स्वभाव,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
और बहते रहना ही
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मेरे अस्तित्व का उत्सव।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
मैं नदी हूँ—
                                                                 
                            

                                                                 
                            
अनवरत, अविरल,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जीवन की तरह।
                                                                
                
                
                 
                                
                                            

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