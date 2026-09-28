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मैं भी बन गया राजकुमार

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                            छोटे पत्तों की ताज बनाकर,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
धोती की लंगोट लगाकर।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
हाथों में पकड़े तलवार,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
बाहर आया नन्हा कुमार।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
देखो अम्मा! देखो अम्मा!
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मैं भी बन गया राजकुमार।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
बना माथे पर कुमकुम की रेखा,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
छोटी कुर्सी पर वो बैठा।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
बोला अम्मा!
                                                                 
                            

                                                                 
                            
अब ना हूँ मैं तेरा लाल,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मैं तो हूँ यहाँ का राजकुमार।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मैं भी अब राजमहल में जाऊँ,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
खीर-बताशा मैं भी खाँऊं।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
पहनूँ मैं भी नई पोशाक,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
खेलूँ नए खिलौनों के साथ।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
सोऊँ मखमल के बिस्तर पर,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
भूलूँ मैं दुनिया की बात।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
माँ, अब मैं भी बन गया राजकुमार।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
हँसकर बोली अम्मा प्यारी,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
कर ले तू जितना श्रृंगार।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
तू तो है मेरा नन्हा कुमार।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
समझाती हुई अम्मा बोली—
                                                                 
                            

                                                                 
                            
ना कोई बनता ऐसे राजकुमार।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
वे होते राजा के सुकुमार,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जो रहते महलों की वादी में,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
लेते पकवानों का स्वाद।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
सोते मखमल के बिस्तर पर,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
ना जाने सुख-दुख का सार।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
कुमार में जब जगा कौतूहल—
                                                                 
                            

                                                                 
                            
क्या नहीं है अम्मा इसका कोई हल?
                                                                 
                            

                                                                 
                            
क्या ना मैं बन सकता राजकुमार?
                                                                 
                            

                                                                 
                            
क्या मैं हूँ केवल तेरा कुमार?
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
हँसती हुई अम्मा बोली—
                                                                 
                            

                                                                 
                            
हर मुश्किल का होता है हल।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मिलकर पूरे करेंगे हम सब,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
तेरे इन सपनों का कल।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
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राजकुमार तू है हम सबका,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
भले सीमित है इसकी रेखा।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
खीर-बताशा तू भी खाए,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
केवल है प्याली का अंतर।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
सोए तू भी बिस्तर पर,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
बस है मखमल-गद्दे का अंतर।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
ढेरों खिलौनों से तू भी खेले,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
बस है माटी-सोने का अंतर।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
पहने तू भी नई पोशाक,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
बस है रेशमी सूतों का अंतर।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
अंतर चाहे जो हो जाए,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
तू तो है हम सबका राजकुमार!
                                                                 
                            

                                                                 
                            
सुन अम्मा की प्यारी बातें,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
खुश हो गया नन्हा कुमार।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
भले वो ना हो राजमहल में,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
फिर भी बन गया राजकुमार।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
 
                                                                
                
                
                 
                                
                                            

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53 मिनट पहले

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