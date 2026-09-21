कृति तुम

कृति तुम

सच-सच बतलाना

लंबी छुट्टी लेकर

क्या नहीं हो जाती हो बोर?

याद नहीं आते क्या तुम्हें..

दोस्तों - सहेलियों का साथ,

कैंटीन की चाय,

खड़ूस बॉस की डाँट,

फाइलों का अंबार,

रिपोर्ट, पीपीटी, पत्राचार?

माना कि पसंद है तुम्हें..

घूमना, फिरना, पढना और लिखना,

बिस्तर पर यूँ ही पड़े रहना-

पर कभी - कभी

आफिस भी आ जाया करो।

क्योंकि महीने के अंत में

मोबाइल पर आने वाला

"सेलेरी क्रेडिटेड"का मैसेज

असीम आनंद देता है।



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46 minutes ago