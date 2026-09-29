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कृष्ण आज होते तो

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                            कृष्ण आज होते तो
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
कृष्ण अगर आज आते,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
गीता फिर समझाते।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
रण से पहले रुककर,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
शांति-पथ दिखलाते।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
शव पर कैसी विजय,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
यह प्रश्न जगाते।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मानवता सबसे ऊपर,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
कृष्ण यही समझाते।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
सीमा पर आग जलती,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
बस्तियाँ राख होतीं।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
महलों में निर्णय होते,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
माएँ घर में रोतीं।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
युद्ध रोकने की राहें,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
कृष्ण पहले खोजते।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
शस्त्र उठाने से पहले,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
संवादों को जोड़ते।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
धर्म अगर बाँटे मन,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
कैसा धर्म कहलाए?
                                                                 
                            

                                                                 
                            
नफ़रत बोए जो मन,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
कैसे पुण्य कमाए?
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
प्रेम जहाँ मर जाए,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
कृष्ण वहाँ समझाएँ।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मानवता ही धर्म है,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
सबको गले लगाएँ।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
राजनीति नीति भूले,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
सत्ता जब मद लाए।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
सच की आवाज़ दबे,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
झूठ शिखर चढ़ जाए।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
राजधर्म जनहित हो,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
कृष्ण यही बतलाएँ।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
कुर्सी सेवा बन जाए,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
ऐसी राह दिखाएँ।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
आज अर्जुन फिर उलझा,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
कुरुक्षेत्र नया हुआ।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
अपने-पराए के बीच,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मन फिर डरा हुआ।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
सच चुनना ही धर्म,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
कृष्ण उसे समझाते।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
पक्ष नहीं, सत्य चुनो,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
फिर गीता दोहराते।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
बमों का गर्व बढ़ा,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
शक्ति का शोर हुआ।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मलबे में बचपन दबा,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जीवन कमजोर हुआ।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
शक्ति बने यदि ढाल,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
कृष्ण यही बतलाते।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
निर्बल की रक्षा में,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
सुदर्शन भी उठाते।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
शांति नहीं कमजोरी,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
यह साहस कहलाए।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
अन्याय अगर बढ़ता,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
प्रतिरोध धर्म बन जाए।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
पहले संवाद चुनो,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
कृष्ण यही समझाएँ।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
पर अन्याय अड़े तो,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
धर्म हेतु डट जाएँ।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
धरती सबकी साँझी,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
क्यों रक्त इसे नहलाए?
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जीत अगर घर उजाड़े,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
कौन विजय कहलाए?
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
युद्ध अंतिम ही राह,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
कृष्ण यही बतलाएँ।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मानवता प्रथम रहे,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
तभी कृष्ण मुस्काएँ।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
— संतोष कुमार शर्मा
                                                                
                
                
                 
                                
                                            

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