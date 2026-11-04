आपके सिवा हमारा कोई इलाज नहीं।

हम हैं आपके प्यार के सहारे

हमारी मोहब्बत का कोई इलाज नहीं।



हम आपकी मोहब्बत के सहारे जी रहे हैं

आपसे दूर रहने का कोई काज नहीं।



आपसे मोहब्बत में खिल उठता है मन

आपसे मोहब्बत में कभी भी ईख्तिलाफ नहीं।



हम हैं मोहब्बत में मशहूर आपके नाम से

हमें सिर्फ आप चाहिए सर पर ताज नहीं।



हम आपकी मोहब्बत में है हर पल डूबे

आपके सिवा हमारा कोई इलाज नहीं।



आप है हमारी जिंदगी के जजान

आपके बिना कोई मिजाज नहीं।



हमें रखना है एहतियात मोहब्बत में

दुश्मनों का कोई ऐतबार नहीं।



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1 hour ago