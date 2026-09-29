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कर्ण का अंतिम प्रश्न

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                            धनुष हाथ में थामा,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
कौशल जग को दिखाया।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
नाम पूछा जब सबने,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
सूतपुत्र कहलाया।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
प्रतिभा थी यदि मेरी,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
क्यों अवसर ठुकराया?
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जन्म बड़ा या कर्म बड़ा,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
कर्ण पूछता आया।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
गुरु पाने की चाहत,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मन में दीप जलाया।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
ज्ञान मिला भी लेकिन,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मूल्य बहुत चुकाया।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
सीख अगर सबकी थी,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
क्यों मुझसे छिपाया?
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जन्म बड़ा या कर्म बड़ा,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
कर्ण पूछता आया।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
रंगभूमि में उतरा,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
अर्जुन सामने आया।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
कौशल जब टकराया,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
वंश बीच में आया।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
शौर्य अगर पैमाना था,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
क्यों कुल आड़े आया?
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जन्म बड़ा या कर्म बड़ा,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
कर्ण पूछता आया।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
मित्र मिला दुर्योधन,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
उसने मान दिलाया।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जिसने हाथ बढ़ाया,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
साथ उसी का निभाया।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
ऋण था या मजबूरी,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जीवन भर चुकाया?
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जन्म बड़ा या कर्म बड़ा,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
कर्ण पूछता आया।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
माँ जब मिलने आई,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
सच भी साथ में लाई।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जन्म दिया था ऊँचा,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
पहचान क्यों छिपाई?
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
सच यदि पहले मिलता,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
क्या राह बदल न पाई?
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जन्म बड़ा या कर्म बड़ा,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
कर्ण की पीर समाई।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
आज भी कितने कर्ण,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
ठोकर रोज़ हैं खाते।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
योग्यता हाथों में,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
अवसर फिर भी जाते।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
काबिल होकर भी क्यों,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
पीछे वे रह जाते?
                                                                 
                            

                                                                 
                            
कर्म बड़ा तो फिर क्यों,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
नाम बीच में आते?
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
जाति, कुल और परिचय,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
कब तक राह बनाएँ?
                                                                 
                            

                                                                 
                            
प्रतिभा पीछे छूटे,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
कम योग्य बढ़ जाएँ।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
अवसर यदि सम हों,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
कितने कर्ण उभर जाएँ।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जन्म नहीं, बस कर्म से,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
हम पहचान बनाएँ।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
कर्ण गया रणभूमि से,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
प्रश्न मगर रह जाता।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
प्रतिभा को अवसर मिले,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
देश स्वयं बढ़ जाता।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
हर क्षमता को मंच मिले,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
नव इतिहास बन जाता।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जिस दिन अवसर सम होंगे,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
कर्ण प्रश्न मिट जाता।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
— संतोष कुमार शर्मा
                                                                
                
                
                 
                                
                                            

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