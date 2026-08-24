इस दुःख का अगर पर्दा बना होता तो अच्छा होता

इस दुःख का अगर पर्दा बना होता

तो अच्छा होता

किसी की नजर न जाती इस पार और उस पार

कम से कम किसी की गुरवत का तमाशा तो न बना होता





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58 मिनट पहले