मगर कहीं अधिक एक उदासीन सा सपना हूं

तुम ढूंढ रहे हो मुझ में ,

जो मैं हूं नहीं

पर मैं बनना चाहती हूं वैसा

जैसा तुम ढूंढ रहे हो मुझ में _



इस तुम में तुम हो

कुछ वो शख्स है,

जो मुझे ज्यादा नहीं

थोड़ा सा जानते हैं

और यह बात तुम अच्छे से जानते हो कि

अनगिनत ना सही पर _

कुछ से थोड़ी अधिक सी शख्सियत है

जो मुझे थोड़ा सा जानती हैं .....



तुम देख रहे हो मुझ में ;

एक खूबसूरत सा ख्वाब जो दशकों तक चले

ताबीर उसकी कहीं गहरी सी रूमानी हो

और लौट जाने के बाद

उसके ख्याल भी सुहाने हो....



पर मैं हूं कि_

शायद कभी सुकून हो

मगर कहीं अधिक एक उदासीन सा सपना हूं

जो थोड़ सा चल ठहर जाता है_

हल्की रोशनी,

एक सवेरा

और वो गुजर जाता है ....

- हम उम्मीद करते हैं कि यह पाठक की स्वरचित रचना है। अपनी रचना भेजने के लिए यहां क्लिक करें।

एक घंटा पहले