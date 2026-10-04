तुम ढूंढ रहे हो मुझ में ,
जो मैं हूं नहीं
पर मैं बनना चाहती हूं वैसा
जैसा तुम ढूंढ रहे हो मुझ में _
इस तुम में तुम हो
कुछ वो शख्स है,
जो मुझे ज्यादा नहीं
थोड़ा सा जानते हैं
और यह बात तुम अच्छे से जानते हो कि
अनगिनत ना सही पर _
कुछ से थोड़ी अधिक सी शख्सियत है
जो मुझे थोड़ा सा जानती हैं .....
तुम देख रहे हो मुझ में ;
एक खूबसूरत सा ख्वाब जो दशकों तक चले
ताबीर उसकी कहीं गहरी सी रूमानी हो
और लौट जाने के बाद
उसके ख्याल भी सुहाने हो....
पर मैं हूं कि_
शायद कभी सुकून हो
मगर कहीं अधिक एक उदासीन सा सपना हूं
जो थोड़ सा चल ठहर जाता है_
हल्की रोशनी,
एक सवेरा
और वो गुजर जाता है ....
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एक घंटा पहले
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