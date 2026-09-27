राशिफल

पूछती है सवाल दुनिया मुझे गमगीन देख कर

मेरे हंसते हुए चेहरे को मलीन देख कर

क्या कहूं कि पहले दो देखती थी मगर

आजकल सो रही हूं राशि तीन देखकर



- मीनाक्षी मीना

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35 minutes ago