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सुख वस्तुओं का नाम नहीं

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                            भोर की पहली किरण संग,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
डाली पर बैठी चिड़िया गाए।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
ओस-बूंद की मृदु मुस्कानों से,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
अपना नन्हा मन भर लाए।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
पंखों में जैसे धूप बसी हो,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
आंखों में नीला आकाश।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
हर तिनके में देखे सपने,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
हर क्षण जी ले मधुमय उल्लास।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
फुदक- फुदक कर डाल हिलाती,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मानों कहती-"डरना क्या?"
                                                                 
                            

                                                                 
                            
पवन बने जब मधुर सहेली,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
गीतों की झरने लगती धार।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
वन का हर पत्ता झूम उठे,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
सुनकर उसका निम॔ल प्यार।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
न धन चाहा, न ऊंचा सिंहासन,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
न सोने-चांदी का संसार।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
एक खुला गगन, हरियाली,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
बस इतना ही उसका विस्तार।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
चिड़िया सिखलाती है हमको-
                                                                 
                            

                                                                 
                            
सुख वस्तुओं का नाम नहीं।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जो मन को मुक्त उड़ान मिले,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
उससे बढ़कर धाम नहीं।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
आओ हम भी उससे सींखे,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
आशा का हर दिन उत्सव हो।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
डाली-डाली गूंजे जीवन,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
हर धड़कन में नव वैभव हो।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
-आलोक प्रकाश
                                                                 
                            

                                                                 
                            
 
                                                                
                
                
                 
                                
                                            

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