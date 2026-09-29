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द्रौपदी का अनुत्तरित प्रश्न

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                            भरी सभा में प्रश्न उठा था,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
किसको मेरा दान मिला?
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जिसने पहले स्वयं को हारा,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
उसको कैसा मान मिला?
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
धर्म खड़ा था मौन सभा में,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
किससे फिर सम्मान मिला?
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जब तक नारी प्रश्न बनी है,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
कैसे कह दें—जीता संसार?
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
युग बदले, दरबार बदल गए,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
बदले कितने नाम यहाँ,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
घर की देहरी, ऊँचे दफ़्तर,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
फिर भी वही सवाल यहाँ।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
किस अधिकार से रोकें उसको,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
किसने यह अधिकार दिया?
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जब तक नारी प्रश्न बनी है,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
कैसे कह दें—जीता संसार?
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
जिसने सबके सपने सींचे,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
उसका सपना कौन सुने?
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जिसने घर को घर बनाया,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
उसका अपना कौन चुने?
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
उसकी इच्छा पूछे बिन ही,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
किसने उसका भाग्य लिखा?
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जब तक नारी प्रश्न बनी है,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
कैसे कह दें—जीता संसार?
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
कभी पिता की छाया कहकर,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
कभी पति की पहचान बनी,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
माँ के आँचल में सिमटी तो,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
अपनी ही अनजान बनी।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
रिश्ते सारे अपने फिर भी,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
क्यों उसका अस्तित्व छिपा?
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जब तक नारी प्रश्न बनी है,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
कैसे कह दें—जीता संसार?
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
पढ़कर उसने शिखर छुए हैं,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
अपना पथ निर्माण किया,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
फिर भी उसके श्रम पर जग ने,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
कितना कम सम्मान दिया।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
एक समान परिश्रम करके,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
क्यों मिलता है भिन्न पुरस्कार?
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जब तक नारी प्रश्न बनी है,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
कैसे कह दें—जीता संसार?
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
उसके वस्त्रों पर निर्णय हैं,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
उसकी हँसी पर पहरे हैं,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
उसकी स्पष्ट कही हुई ‘ना’ पर,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
कितने कान अभी बहरे हैं।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
दोष उसी के माथे मढ़कर,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
कब तक बचेगा अत्याचार?
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जब तक नारी प्रश्न बनी है,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
कैसे कह दें—जीता संसार?
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
नहीं चाहिए दया किसी की,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
नहीं किसी का उपकार,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जीवन के हर निर्णय पर हो,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
उसका अपना अधिकार।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
जहाँ न डर हो, न अपमान हो,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
वहीं खिलेगा सच्चा प्यार।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जब तक नारी प्रश्न बनी है,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
कैसे कह दें—जीता संसार?
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
आज द्रौपदी फिर पूछ रही,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
क्या अब भी चुप रह जाओगे?
                                                                 
                            

                                                                 
                            
सम्मान अगर सबका हक़ है,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
उसका हक़ कब अपनाओगे?
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
जब उत्तर कर्मों में उतरे,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
तभी मिटेगा यह अँधियार।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जिस दिन नारी प्रश्न न होगी,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
उस दिन सच में जीतेगा संसार।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
— संतोष कुमार शर्मा
                                                                
                
                
                 
                                
                                            

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