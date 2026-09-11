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दिल से कहाँ जा पाओगे

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                            दिल से कहाँ जा पाओगे
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
राह नई तुम चुन लोगे,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
नए शहर में बस लोगे,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
नई सुबह के संग शायद,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
नई कहानी बुन लोगे।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
सब कुछ नया बना लोगे,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
याद कहाँ बदल पाओगे—
                                                                 
                            

                                                                 
                            
दूर बहुत हो जाओगे मगर,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
दिल से कहाँ जा पाओगे॥
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
घर में सब कुछ वैसा होगा,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
फिर भी कुछ तो बदला होगा,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
वही शाम, वही खिड़की होगी,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
एक कोना तन्हा होगा।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
घर से दूर निकल जाओगे,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मन से कहाँ निकल पाओगे—
                                                                 
                            

                                                                 
                            
दूर बहुत हो जाओगे मगर,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
दिल से कहाँ जा पाओगे॥
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
दिन दुनिया में कट जाएगा,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
काम तुम्हें उलझाएगा,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
शाम ढले कोई बीता लम्हा,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
चुपके से लौट आएगा।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
दिन को चाहे बहला लोगे,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
रात कहाँ बहला पाओगे—
                                                                 
                            

                                                                 
                            
दूर बहुत हो जाओगे मगर,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
दिल से कहाँ जा पाओगे॥
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
नाम मेरा मत दोहराना,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
ज़िक्र मेरा मत कर पाना,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
याद अगर चुपके से आए,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
उसको भी तुम मत अपनाना।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
होंठों को तो रोक भी लोगे,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मन को कैसे रोक पाओगे—
                                                                 
                            

                                                                 
                            
दूर बहुत हो जाओगे मगर,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
दिल से कहाँ जा पाओगे॥
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
ख़त चाहो तो जला भी देना,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
चित्र कहीं छुपा भी देना,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मेरी दी हर छोटी निशानी,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
चाहो तो तुम हटा भी देना।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
चीज़ें सारी हटा भी दोगे,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
याद कहाँ मिटा पाओगे—
                                                                 
                            

                                                                 
                            
दूर बहुत हो जाओगे मगर,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
दिल से कहाँ जा पाओगे॥
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
वक़्त नया रंग लाएगा,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
दर्द भी इक दिन सो जाएगा,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जीवन फिर से चल निकलेगा,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मन भी हँसना सीख जाएगा।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
दर्द भले ही कम कर लोगे,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
प्यार कहाँ घटा पाओगे—
                                                                 
                            

                                                                 
                            
दूर बहुत हो जाओगे मगर,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
दिल से कहाँ जा पाओगे॥
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
तुमसे कोई गिला नहीं है,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
तुम पर मेरा हक़ नहीं है,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
तुमको बाँध के पास रखूँ मैं—
                                                                 
                            

                                                                 
                            
प्यार अगर है, प्यार नहीं है।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
पाँव तुम्हारे चल भी देंगे,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मन को कहाँ ले जाओगे—
                                                                 
                            

                                                                 
                            
दूर बहुत हो जाओगे मगर,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
दिल से कहाँ जा पाओगे॥
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
कल शायद हम मिल न पाएँ,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
एक-दूजे को बुला न पाएँ,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
वक़्त हमारे नाम भुला दे,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मन के निशाँ मिटा न पाए।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
मुझसे बिछड़ भी जाओगे तुम,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
ख़ुद से कहाँ छुप पाओगे—
                                                                 
                            

                                                                 
                            
दूर बहुत हो जाओगे मगर,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
दिल से कहाँ जा पाओगे॥
                                                                 
                            

                                                                 
                            
— संतोष कुमार शर्मा
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
 
                                                                
                
                
                 
                                
                                            

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34 मिनट पहले

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