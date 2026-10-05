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धरती के भीतर की अग्नि

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                            धरती की गहरी तहों में,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जहाँ ताप बहुत बढ़ जाता है,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
शैल पिघलकर मैग्मा बनती,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
अग्नि का सागर लहराता है।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
ऊपर कठोर भू-पर्पटी है,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
नीचे तपता संसार,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मैग्मा जब ऊपर बढ़ता है,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
बढ़ता जाता उसका भार।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
गैसों का दबाव बढ़े जब,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
धरती की नसें तन जातीं,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
दरारों और कमजोर हिस्सों से
                                                                 
                            

                                                                 
                            
अग्नि की राह बन जाती।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
फिर फूट पड़ता ज्वालामुखी,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
गर्जन से नभ काँप उठे,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
लावा बनकर तप्त मैग्मा
                                                                 
                            

                                                                 
                            
धरती पर बहता जाए।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
राख, धुआँ और गैसों के बादल
                                                                 
                            

                                                                 
                            
आकाश को ढक लेते हैं,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
पिघली चट्टानों की धाराएँ
                                                                 
                            

                                                                 
                            
नई धरती रच देती हैं।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
पर ज्वालामुखी केवल विनाश नहीं,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
सृजन की कहानी भी है,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
लावा ठंडा होकर बनता शैल—
                                                                 
                            

                                                                 
                            
धरती की नई निशानी भी है।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
कभी राख में जीवन रुकता है,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
कभी मिट्टी उपजाऊ होती है,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
विनाश की उस तपती गोद में
                                                                 
                            

                                                                 
                            
नई प्रकृति भी सोती है।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
जैसे धरती अपने भीतर
                                                                 
                            

                                                                 
                            
ताप और दबाव सँजोती है,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
वैसे मन भी भाव छिपाकर
                                                                 
                            

                                                                 
                            
कभी अचानक रोती है।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
इसलिए ज्वालामुखी कहता है—
                                                                 
                            

                                                                 
                            
हर मौन के भीतर आग नहीं,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
पर जो दबाव अनंत बढ़े,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
उसका विस्फोट असंभव नहीं।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
-रोशनी पाण्डेय 
                                                                
                
                
                 
                                
                                            

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