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                            चले आओ के...
                                                                 
                            

                                                                 
                            
ढूँढने वो, जो मेरा मुझमें कुछ खो गया है वजूद,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
हृदय की उस सूनी ज़मीन पर हसरतों के बीज बोने को,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जहाँ पर आँसुओं की बारिशों से धुल गए सब रंग,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जहाँ पर मरुस्थल की रेत से तूफ़ान आते हैं, बताए बिन।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
रूह पर फैला अकाल, जिसने सुखा दिए
                                                                 
                            

                                                                 
                            
वो फूल सारे ख़्वाहिशों के।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
वो उदासियों की परछाइयों से सियाहतर,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
वो एक कोना, जो सर्द-सा नम हो गया था तेरे बिन।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
ख़ामोश चीख़ों की सदा...
                                                                 
                            

                                                                 
                            
और बेबसी का सदा जागते रहना...
                                                                 
                            

                                                                 
                            
चले आओ कि...
                                                                 
                            

                                                                 
                            
तेरी आहटों से
                                                                 
                            

                                                                 
                            
धड़कनों की रफ़्तार बढ़ जाए।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
चले आओ कि
                                                                 
                            

                                                                 
                            
तेरे आग़ाज़ से
                                                                 
                            

                                                                 
                            
यादों की आवारगी को राह मिल जाए।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
तेरी मुस्कुराहट देखकर
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जो लौ जले,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
भीतर चीरकर सब अँधेरों को,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
बुझी हुई रूह को नूर कर जाए।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
चले आओ कि
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मौसम में ज़रा बदलाव आ जाए,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
कि दशकों के अकाल में
                                                                 
                            

                                                                 
                            
फिर से थोड़े फूल खिल जाएँ।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
चले आओ... कि
                                                                 
                            

                                                                 
                            
तेरे लौट आने का सबब
                                                                 
                            

                                                                 
                            
ये काश हो जाए—
                                                                 
                            

                                                                 
                            
आख़िरी साँस तक तुम साथ हो,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
ये बात हो जाए।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
अपनी क़ुर्बत की
                                                                 
                            

                                                                 
                            
ज़रा-सी आँच दे जाओ,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
कि उस ताप से
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मैं थोड़ा निर्जीव-सा
                                                                 
                            

                                                                 
                            
सजीव हो जाऊँ।
                                                                
                
                
                 
                                
                                            

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