भरम था शायद

भरम था शायद जो टुट के बिखर गए

तकलीफ़ तो बहुत है मगर

घांस चरने गई अकल अब ठिकाने पर है

- हम उम्मीद करते हैं कि यह पाठक की स्वरचित रचना है। अपनी रचना भेजने के लिए यहां क्लिक करें।

50 मिनट पहले