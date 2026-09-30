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बच्चे को बच्चा रहने दो

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                            बच्चे को बच्चा रहने दो
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
एक बच्चा जब स्कूल जाता है,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
रोकर जाता है या हँसकर जाता है।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
स्कूल ही वह पहली जगह है,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जहाँ वह बिना माँ के जाता है।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
जब वह स्कूल पहुँचता है,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
खुद को अनजान पाता है।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
कहने को तो बहुत कुछ है वहां,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
पर वह हर रिश्ते को बेनाम पाता है।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
धीरे-धीरे से वह इस माहौल में
                                                                 
                            

                                                                 
                            
कुछ ऐसे ढल जाता है,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
ढूँढता है सहपाठियों में भाई-बहन,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
और टीचर में माँ का अंश पाता है।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
मैं उन सभी अध्यापिकाओं से
                                                                 
                            

                                                                 
                            
बस एक गुज़ारिश करती हूँ—
                                                                 
                            

                                                                 
                            
उसका यह विश्वास न टूटे,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
बस यही प्रार्थना करती हूँ।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
मत बाँधो इन नन्हे-मुन्नों को
                                                                 
                            

                                                                 
                            
अनुशासन की बेड़ियों से,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
गूँजने दो कक्षा-कक्ष को
                                                                 
                            

                                                                 
                            
उनकी हँसी-किलकारियों से।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
रंगने दो किताबों को,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
ये दुनिया रंगीन बना देंगे।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
कपड़े गंदे हुए तो क्या,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
टाइड से चमका देंगे।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
पढ़ लो उनके मन की बातें,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
ये मासूमियत की पुड़िया हैं।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
तुम भी दिखाओ अपनी नज़र से,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
कितनी हसीन ये दुनिया है।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
आज ये आवाज़ें दब गईं तो
                                                                 
                            

                                                                 
                            
फिर नहीं उठ पाएँगी,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
अन्याय के पत्थरों से
                                                                 
                            

                                                                 
                            
ये नहीं टकरा पाएँगी।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
यही गुज़ारिश मैं बच्चों की
                                                                 
                            

                                                                 
                            
माताओं से भी करती हूँ—
                                                                 
                            

                                                                 
                            
तुम भी जी लो थोड़ा बचपन,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
यही प्रार्थना करती हूँ।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
मत रोको इनको दीवारों पर
                                                                 
                            

                                                                 
                            
पेंसिल-पेन चलाने से,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मत रोको फूलदान के फूल
                                                                 
                            

                                                                 
                            
बालों में सजाने से।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
घर की सारी चादर ले जाकर
                                                                 
                            

                                                                 
                            
अपना महल बनाने से,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मत रोको इनको कागज़ के
                                                                 
                            

                                                                 
                            
एरोप्लेन बनाने से।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
इन पर मत थोपो हर पल
                                                                 
                            

                                                                 
                            
दुनिया के तौर-तरीके तुम।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
इनको खुद भी गिरने दो, बस
                                                                 
                            

                                                                 
                            
संभलने का दो मौका तुम।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
फिर देखना, तुम्हारी सारी
                                                                 
                            

                                                                 
                            
चालाकियाँ यूँ धरी रह जाएँगी,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
एक झटके में ही कोई नई खोज
                                                                 
                            

                                                                 
                            
झट से सामने आ जाएगी।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
मत तोलो इन बच्चों को
                                                                 
                            

                                                                 
                            
अंकों की तराजू में।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
ये बचपन नहीं मिलता है उस पर
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जो दुकान है आपके बाजू में।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
-पूजा शर्मा
                                                                
                
                
                 
                                
                                            

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