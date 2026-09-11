एक फौजी की राधा-कृष्ण जोड़ी

जंग में तूने कोई कसर नहीं छोड़ी,

बहुत से गद्दारों की कमर तोड़ी।



कभी तूने मेरी बात नहीं मोड़ी,

अपनी है राधा-कृष्ण की जोड़ी।

- रमन सिंह गोठवाल

- हम उम्मीद करते हैं कि यह पाठक की स्वरचित रचना है। अपनी रचना भेजने के लिए यहां क्लिक करें।

एक घंटा पहले