याद की आँधी

आसान नही रोक पाना

मन में चल रहे तूफान को।



शांत हो जायेंगे 'उपदेश'

देख न पायेंगे मुस्कान को।।

- उपदेश कुमार शाक्यावार 'उपदेश'



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एक घंटा पहले